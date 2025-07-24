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Тренер «Акрона» Тедеев о Дзюбе: «Артем – настоящий лидер, может добиться всего. Рассчитываю и хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром РПЛ»

Заур Тедеев надеется, что Артем Дзюба станет лучшим бомбардиром Мир РПЛ.

«Уровень мастерства Артема, его человеческих качеств, его энергии, стремлении, характера всегда позволяет думать, что он может добиться всего. Я ему этого очень сильно желаю. Он хорошо работает, надо отдать должное, много помогает молодым футболистам. Он настоящий лидер, от него можно ждать всего чего угодно.

Рассчитываю и хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром РПЛ. Для меня это было бы еще одно достижение, которое я бы хотел преодолеть вместе с Артемом», – сказал главный тренер «Акрона».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
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