Тренер «Акрона» Тедеев о Дзюбе: «Артем – настоящий лидер, может добиться всего. Рассчитываю и хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром РПЛ»

Заур Тедеев надеется, что Артем Дзюба станет лучшим бомбардиром Мир РПЛ.

«Уровень мастерства Артема , его человеческих качеств, его энергии, стремлении, характера всегда позволяет думать, что он может добиться всего. Я ему этого очень сильно желаю. Он хорошо работает, надо отдать должное, много помогает молодым футболистам. Он настоящий лидер, от него можно ждать всего чего угодно.

Рассчитываю и хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром РПЛ . Для меня это было бы еще одно достижение, которое я бы хотел преодолеть вместе с Артемом», – сказал главный тренер «Акрона ».