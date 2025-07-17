Галлямов об РПЛ: «Ближе к осени начнется настоящая борьба, «Динамо» выглядит неплохо. Не сказал бы, что у «Зенита» кризис – просто неудачный сезон, не может все всегда идти идеально»

Александр Галлямов высказался о конкурентах «Зенита» в следующем сезоне Мир РПЛ.

«Судя по игре «Краснодара » в Суперкубке (проиграли ЦСКА со счетом 0:1 – Спортс’‘), пока сложно что-то говорить. Но, опять же, это не та форма, к которой нужно приходить в июле. Все команды, в том числе и «Зенит », ближе к осени будут совершенно другими. Тогда и начнется настоящая борьба.

Я бы не сказал, что [у «Зенита»] кризис. Просто был неудачный сезон, черная полоса. Не может все всегда идти идеально. Иногда надо сделать шаг назад, чтобы разбежаться и прыгнуть еще выше. «Зенит» усиливается, приходят новые игроки – команда точно будет бороться за титул.

Думаю, что московское «Динамо » вполне может навязать серьезную борьбу за первое место. Они прибавляют и выглядят очень неплохо», – сказал чемпион мира по фигурному катанию. .

Также Галлямов прокомментировал исключение «Торпедо» из РПЛ на сезон-2025/26 за попытку организации договорных матчей.

«Слышал, что была попытка договорного матча. Это обидно. Печально, что в футболе пытаются действовать не по правилам. Но хорошо, что это сразу пресекается. Я за честную игру, за честный спорт. Так и должно быть», – сказал фигурист.