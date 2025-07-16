Канисарес о Винисиусе и Мбаппе в «Реале»: «Не продал бы никого, вокруг них нужно строить проект. Но если хотите выигрывать трофеи, нужно отрабатывать и без мяча»

Сантьяго Канисарес считает, что Винисиус и Килиан Мбаппе одинаково нужны «Реалу».

«Я бы не стал продавать никого из них. Они очень хорошие игроки, и проект нужно строить отчасти вокруг них.

В наши дни в футбол играют благодаря не только таланту, но и беговой работе. Если вы просто хотите забивать, прекрасно. Но если вы хотите выигрывать титулы, вы должны отрабатывать и тогда, когда команда не владеет мячом», – сказал бывший вратарь «Валенсии» и сборной Испании в программе Despierta San Francisco.