Канисарес о Винисиусе и Мбаппе в «Реале»: «Не продал бы никого, вокруг них нужно строить проект. Но если хотите выигрывать трофеи, нужно отрабатывать и без мяча»
Сантьяго Канисарес считает, что Винисиус и Килиан Мбаппе одинаково нужны «Реалу».
«Я бы не стал продавать никого из них. Они очень хорошие игроки, и проект нужно строить отчасти вокруг них.
В наши дни в футбол играют благодаря не только таланту, но и беговой работе. Если вы просто хотите забивать, прекрасно. Но если вы хотите выигрывать титулы, вы должны отрабатывать и тогда, когда команда не владеет мячом», – сказал бывший вратарь «Валенсии» и сборной Испании в программе Despierta San Francisco.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
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