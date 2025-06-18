28 фанатов «Тачиры» задержаны без объяснения причин Боливарианской разведкой Венесуэлы, которую обвиняли в нарушении прав человека. Их могут держать в тюрьме, известной как центр пыток

В Венесуэле задержали группу футбольных болельщиков без объяснения причин.

Родственники болельщиков «Депортиво Тачира » сообщили, что 28 фанатов, а также водитель автобуса, который перевозил их в Каракас, были задержаны 14 июня сотрудниками Боливарианской национальной разведывательной службы (СЕБИН).

Болельщики направлялись в столицу страны, чтобы посмотреть финальный матч Апертуры между УСВ и «Депортиво Тачира» (1:0). Сначала полиция остановила автобус в Гуакаре и ограничила его скорость до 30 км/ч – его сопровождала группа мотоциклистов, которые следили за соблюдением скоростного лимита.

Затем водителю автобуса приказали развернуться. Из-за этого фанаты не смогли посетить игру.

На обратном пути болельщики остановились, чтобы поужинать в ресторане, где их арестовали сотрудники СЕБИН.

По данным СМИ, в настоящее время фанаты и водитель автобуса содержатся без связи с внешним миром в тюрьме «Геликоид» – бывшие заключенные сообщали, что подвергались там систематическим пыткам. Родственники задержанных не получили никакой информации от властей или клуба.

Ранее правозащитные организации и ООН обвиняли Боливарианскую национальную разведывательную службу в нарушении прав человека и пытках заключенных. Бывший директор СЕБИН Мануэль Кристофер Фигера утверждал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сам решает, кого подвергнуть пыткам, кто останется под стражей, а кто будет освобожден.

Согласно отчету ООН, в семи случаях сотрудники СЕБИН совершили акты сексуального или гендерного насилия в отношении задержанных в попытке получить признания или информацию, изобличающую других. По меньшей мере два человека погибли после ареста.

Также организация несколько раз совершала налеты на помещения, где работают журналисты и правозащитники.