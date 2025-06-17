«При Трампе у власти это кажется очевидным». Репортер The Times Зиглер об отказе ФИФА от антирасистских лозунгов на КЧМ в США. Журналист Осасу Обайювана ответил: «Нисколько не удивлен»
Журналист Мартин Зиглер шокирован отказом ФИФА от антирасистских акций на КЧМ.
Сообщалось, что ФИФА отказалась от использования заготовленных ранее материалов, призывающих к борьбе с расизмом, во время клубного чемпионата мира. Предположительно решение связано с тенденцией отказа от политики инклюзивности и разнообразия в США.
«Это шокирует. ФИФА не будет использовать антирасистские лозунги в США и не станет объяснять, почему. Хотя при Трампе у власти это кажется весьма очевидным», – написал в твиттере главный спортивный репортер The Times Мартин Зиглер.
Публикацию прокомментировал британский журналист нигерийского происхождения Осасу Обайювана.
«Как бывший член рабочей группы ФИФА по борьбе с расизмом, я нисколько не удивлен, Мартин», – написал Обайювана.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Мартина Зиглера
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