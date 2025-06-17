«При Трампе у власти это кажется очевидным». Репортер The Times Зиглер об отказе ФИФА от антирасистских лозунгов на КЧМ в США. Журналист Осасу Обайювана ответил: «Нисколько не удивлен»

Журналист Мартин Зиглер шокирован отказом ФИФА от антирасистских акций на КЧМ.

Сообщалось, что ФИФА отказалась от использования заготовленных ранее материалов, призывающих к борьбе с расизмом, во время клубного чемпионата мира. Предположительно решение связано с тенденцией отказа от политики инклюзивности и разнообразия в США.

«Это шокирует. ФИФА не будет использовать антирасистские лозунги в США и не станет объяснять, почему. Хотя при Трампе у власти это кажется весьма очевидным», – написал в твиттере главный спортивный репортер The Times Мартин Зиглер.

Публикацию прокомментировал британский журналист нигерийского происхождения Осасу Обайювана.

«Как бывший член рабочей группы ФИФА по борьбе с расизмом, я нисколько не удивлен, Мартин», – написал Обайювана.