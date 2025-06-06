За пожелание заболеть раком игроку из Серии D судья в Италии отстранен на два года

Судью в Италии дисквалифицировали на 2 года за пожелание игроку заболеть раком.

Инцидент произошел 24 ноября прошлого года во время матча Серии D между «Клуб Милано» и «Про Сесто ». Полузащитник гостей Александро Сала попросил замену, жалуясь на ряд оскорбительных слов и неподобающих действий со стороны арбитра Габриэле Каджари.

Судья удалил игрока с поля, впоследствии Сала получил дисквалификацию на четыре матча (решение позже было приостановлено). «Про Сесто» подал жалобу, заявив о «необоснованных и неуважительных выражениях со стороны арбитра», который, как утверждается, в ходе спора даже пожелал игроку заболеть раком.

Сам футболист спустя несколько часов опубликовал в соцсетях фото своей матери, которая в прошлом боролась с онкологией, сопроводив его комментарием:

«Я думаю, что жизнь дарит нам эмоции и важные моменты, но и серьезно испытывает нас. Я просто хотел показать улыбку перед лицом болезни сильной и решительной женщины, которая всегда жертвовала собой, чтобы видеть на лицах своих детей улыбку, несмотря ни на что.

Произошло нечто действительно ужасное в последнем матче, в котором я играл, и я считаю, что прежде чем желать кому-то подобное, нужно задуматься и понять всю тяжесть сказанного – особенно если ты представляешь тех, кто должен соблюдать и обеспечивать соблюдение уважения и правил на поле», написал Сала.

По итогам расследования, Национальный трибунал приговорил арбитра Каджари к двухлетней дисквалификации.