Мовсесьян о возможном назначении директором «Зенита»: «Считаю неправильным комментировать это. Я сейчас без работы, открыт к предложениям»

Андрей Мовсесьян высказался о своем возможном назначении в «Зенит».

С 2022 года Мовсесьян занимал должность спортивного директора ЦСКА. В конце 2024 года специалист покинул московский клуб.

«В «Зените» на этой должности сейчас работают люди. Поэтому считаю неправильным комментировать данную информацию.

То, что я сейчас без работы, говорит о том, что открыт к предложениям. Но было бы неправильно комментировать это», – сказал бывший спортивный директор ЦСКА.