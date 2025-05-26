Мовсесьян о возможном назначении директором «Зенита»: «Считаю неправильным комментировать это. Я сейчас без работы, открыт к предложениям»
Андрей Мовсесьян высказался о своем возможном назначении в «Зенит».
С 2022 года Мовсесьян занимал должность спортивного директора ЦСКА. В конце 2024 года специалист покинул московский клуб.
«В «Зените» на этой должности сейчас работают люди. Поэтому считаю неправильным комментировать данную информацию.
То, что я сейчас без работы, говорит о том, что открыт к предложениям. Но было бы неправильно комментировать это», – сказал бывший спортивный директор ЦСКА.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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