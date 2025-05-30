Слуцкий сыграл в теннис на турнире в Шанхае. Он уступил в дебютном матче – Ю Фахуэю 2:6 и 0:6
Леонид Слуцкий принял участие в теннисном турнире.
Соревнование организовала Международная федерация тенниса (ITF), мероприятие проходило в Шанхае.
54‑летний Слуцкий выступил в своей возрастной категории и выбыл уже в первом раунде, потерпев поражение от китайца Ю Фахуэя со счетом 2:6 и 0:6.
14 июня «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Шэньчжэнь Пэн Сити», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: РИА Новости Спорт
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