Слуцкий сыграл в теннис на турнире в Шанхае. Он уступил в дебютном матче – Ю Фахуэю 2:6 и 0:6

Леонид Слуцкий принял участие в теннисном турнире.

Соревнование организовала Международная федерация тенниса (ITF ), мероприятие проходило в Шанхае .

54‑летний Слуцкий выступил в своей возрастной категории и выбыл уже в первом раунде, потерпев поражение от китайца Ю Фахуэя со счетом 2:6 и 0:6.

14 июня «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Шэньчжэнь Пэн Сити», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени.