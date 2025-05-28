Спортс’’ покажет финал плей-офф Серии Б: «Кремонезе» – «Специя». Первый матч – в четверг вечером
Спортс’’ проведет трансляцию решающих матчей за выход в Серию А.
Первую игру между «Кремонезе» и «Специей» смотрите в прямом эфире на Спортсе’’ в четверг вечером, 29 мая. Начало – в 21:30 по московскому времени, прокомментирует Артем Терентьев.
«Кремонезе» финишировал четвертым в сезоне Серии Б, «Специя» заняла третье место по итогам сезона-2024/25.
Обе команды в последний раз выступали в Серии А в сезоне-2022/23.
Смотрите первый матч между «Кремонезе» и «Специей» 29 мая в 21:30, прокомментирует Артем Терентьев.
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Опубликовано: Sports
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