Рюдигер и Беллингем едва не подрались на тренировке «Реала» в пятницу, их разняли. Позже Антонио и Джуд пожали друг другу руки (El Chiringuito)
На тренировке «Реала» произошла стычка между игроками.
Как сообщает RMC Sport со ссылкой на El Chiringuito, в ходе пятничной тренировки команды произошел конфликт между Антонио Рюдигером и Джудом Беллингемом.
Один из игроков во время двусторонки сделал слишком жесткий подкат, что не понравилось его партнеру по команде.
Утверждается, что Рюдигер и Беллингем были очень рассержены и едва не подрались, другим игрокам пришлось разнимать их.
В итоге немец и англичанин пожали друг другу руки в знак примирения.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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