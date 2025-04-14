Рюдигер и Беллингем едва не подрались на тренировке «Реала» в пятницу, их разняли. Позже Антонио и Джуд пожали друг другу руки (El Chiringuito)

На тренировке «Реала» произошла стычка между игроками.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на El Chiringuito, в ходе пятничной тренировки команды произошел конфликт между Антонио Рюдигером и Джудом Беллингемом .

Один из игроков во время двусторонки сделал слишком жесткий подкат, что не понравилось его партнеру по команде.

Утверждается, что Рюдигер и Беллингем были очень рассержены и едва не подрались, другим игрокам пришлось разнимать их.

В итоге немец и англичанин пожали друг другу руки в знак примирения.