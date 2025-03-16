Матч окончен
Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» обыграли «Селтик» – 3:2
«Рейнджерс» обыграли «Селтик» (3:2) в дерби в 30-м туре чемпионата Шотландии.
После 30 матчей «Селтик» лидирует в таблице с 75 очками, у идущих вторыми «Рейнджерс» 62 балла.
Чемпионат Шотландии
30-й тур
Премьершип. 30 тур
16 марта 12:30, Селтик Парк
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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