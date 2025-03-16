Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» обыграли «Селтик» – 3:2

«Рейнджерс» обыграли «Селтик» (3:2) в дерби в 30-м туре чемпионата Шотландии.

После 30 матчей «Селтик » лидирует в таблице с 75 очками, у идущих вторыми «Рейнджерс » 62 балла.

Чемпионат Шотландии

30-й тур

Премьершип. 30 тур 16 марта 12:30, Селтик Парк Селтик Завершен 2 - 3 - xG - Рейнджерс Матч окончен 88’ Игаман

83’ Черны Игаман 83’ Баррон Лоуренс 82’ Стерлинг Нсиала 77’ Хаджи Хатате

74’ 74’ Проппер Жота Ян Хен Чжун 70’ 66’ Диоманде Хаджи 56’ Балогун Проппер Маэда

49’ Кюн Ида 46’ 2 тайм Перерыв 42’ Фергюсон 37’ Диоманде

34’ Стерлинг 4’ Раскин

Селтик Шмейхель, Навроцки, Картер-Викерс, Шлупп, Джонстон, Хатате, Энгельс, Маккоуэн, Жота, Маэда, Кюн, Синисало, Тэйлор, Мюррей, Ралстон, Francis Joseph Turley, Ида, Ян Хен Чжун, Кенни, Боннар Запасные: Кюн, Синисало, Francis Joseph Turley, Боннар, Кенни, Тэйлор, Мюррей, Ралстон, Жота 1 тайм Рейнджерс: Батленд, Балогун, Суттар, Стерлинг, Диоманде, Йылмаз, Раскин, Баррон, Тавернье, Дессерс, Черны, Келли, Проппер, Нсиала, Байрами, Хаджи, Райс, Лоуренс, Игаман, Данило Запасные: Кюн, Синисало, Francis Joseph Turley, Боннар, Кенни, Тэйлор, Мюррей, Ралстон, Жота

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Шотландии

Статистика чемпионата Шотландии