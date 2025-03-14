Президент «Лилля» пожаловался, что судья матча с «Боруссией» – немецкоязычный швейцарец. УЕФА не стал открывать дисциплинарное дело

Президент «Лилля» намекнул на предвзятость судьи в матче с «Боруссией».

Французский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8, уступив ответном матче со счетом 1:2 (1:1 – первый матч). Встречу судил Сандро Шерер из Швейцарии.

«Когда я увидел, что судья – немецкоязычный швейцарец, мне это показалось странным. В перерыве он разговаривал с игроками «Боруссии » исключительно на немецком», – заявил Оливье Летанг после матча.

Как сообщает L’Équipe, дисциплинарная комитет УЕФА не стал открывать против президента «Лилля » дисциплинарное дело.

Ранее во Франции Летанг получил месячную дисквалификацию без права обжалования и еще один месяц условно за свое поведение в матче против «Марселя» 14 января (1:1, 4:3 по пенальти, 1/16 финала Кубка Франции). Тогда он спустился с трибуны в конце основного времени и схватил за руку четвертого арбитра у кромки поля.