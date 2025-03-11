Певица Zivert выступит на «РЖД Арене» перед матчем «Локомотив» – «Динамо»
Перед матчем «Локомотив» – «Динамо» пройдет выступление Zivert.
Певица выступит на сцене Южной площади для всех зрителей перед началом дерби.
Территория стадиона откроется в 17:30, а в 18:30 начнется концерт Zivert.
«Локомотив» сыграет с «Динамо» в субботу, 15 марта, в 19:30 на «РЖД Арене».
Опубликовано: Sports
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