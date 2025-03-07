Восемь игроков «Черноморца» пропускают матч с «Арсеналом» из-за вируса. Заявка команды ужата до минимума (ФНЛ с Ильевым)
«Черноморец» испытывает проблемы с составом.
Восемь игроков новороссийского клуба пропускают матч с «Арсеналом» в 23-м туре Мелбет Первой лиги (0:0, матч продолжается).
По информации журналиста Сергея Ильева, недоступны Денис Фомин, Олег Ланин, Василий Черов, Антон Антонов, Роман Акбашев, Вячеслав Кротов, Илья Родионов и Даниил Гурченко.
В прошлом туре «Черноморец» нанес «Торпедо» первое поражение в чемпионате за 307 дней, забили Гедеон Гузина и Василий Черов.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости