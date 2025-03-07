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  • Восемь игроков «Черноморца» пропускают матч с «Арсеналом» из-за вируса. Заявка команды ужата до минимума (ФНЛ с Ильевым)
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Восемь игроков «Черноморца» пропускают матч с «Арсеналом» из-за вируса. Заявка команды ужата до минимума (ФНЛ с Ильевым)

«Черноморец» испытывает проблемы с составом.

Восемь игроков новороссийского клуба пропускают матч с «Арсеналом» в 23-м туре Мелбет Первой лиги (0:0, матч продолжается).

По информации журналиста Сергея Ильева, недоступны Денис Фомин, Олег Ланин, Василий Черов, Антон Антонов, Роман Акбашев, Вячеслав Кротов, Илья Родионов и Даниил Гурченко.

В прошлом туре «Черноморец» нанес «Торпедо» первое поражение в чемпионате за 307 дней, забили Гедеон Гузина и Василий Черов.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым»
logoЧерноморец Новороссийск
Илья Родионов
logoРоман Акбашев
logoВячеслав Кротов
Антон Антонов
logoВасилий Черов
logoОлег Ланин
logoАрсенал Тула
logoПервая лига
logoДенис Фомин
Даниил Гурченко
logoтравмы
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