Восемь игроков «Черноморца» пропускают матч с «Арсеналом» из-за вируса. Заявка команды ужата до минимума (ФНЛ с Ильевым)

«Черноморец» испытывает проблемы с составом.

Восемь игроков новороссийского клуба пропускают матч с «Арсеналом » в 23-м туре Мелбет Первой лиги (0:0, матч продолжается).

По информации журналиста Сергея Ильева, недоступны Денис Фомин , Олег Ланин , Василий Черов, Антон Антонов, Роман Акбашев , Вячеслав Кротов , Илья Родионов и Даниил Гурченко.

В прошлом туре «Черноморец» нанес «Торпедо» первое поражение в чемпионате за 307 дней, забили Гедеон Гузина и Василий Черов.