«Зениту» нельзя терять очки, но и бросаться с открытым забралом на ЦСКА тоже нет смысла. Это игра на три результата». Радимов о матче РПЛ
Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча «Зенита» и ЦСКА.
Команды встретятся в 19-м туре Мир РПЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 1 марта.
«Это игра на три результата. «Зениту» нужно выигрывать, нельзя терять очки, но и бросаться с открытым забралом на ЦСКА тоже нет никакого смысла», – сказал бывший футболист сине-бело-голубых.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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