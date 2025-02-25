Ямаль – лучший молодой игрок Ла Лиги в феврале. У вингера «Барсы» 1 ассист в 4 матчах месяца
Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком месяца в Ла Лиге.
Вингер «Барселоны» получил приз по итогам февраля, победив в голосовании болельщиков. Он опередил Хави Герру («Валенсия»), Крисантуса Уче («Хетафе»), Хави Родригеса («Сельта») и Хесуса Родригеса («Бетис»).
В этом месяце 17-летний Ямаль провел 4 матча в чемпионате Испании и отметился одним ассистом.
На приз лучшему молодому игроку месяца в Ла Лиге могут претендовать футболисты в возрасте до 23 лет.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости