Ямаль – лучший молодой игрок Ла Лиги в феврале. У вингера «Барсы» 1 ассист в 4 матчах месяца

Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком месяца в Ла Лиге.

Вингер «Барселоны» получил приз по итогам февраля, победив в голосовании болельщиков. Он опередил Хави Герру («Валенсия »), Крисантуса Уче («Хетафе»), Хави Родригеса («Сельта ») и Хесуса Родригеса («Бетис »).

В этом месяце 17-летний Ямаль провел 4 матча в чемпионате Испании и отметился одним ассистом.

На приз лучшему молодому игроку месяца в Ла Лиге могут претендовать футболисты в возрасте до 23 лет.