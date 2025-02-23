Ковач о 6:0 с «Унионом»: «Когда «Боруссия» так интенсивно применяет контрпрессинг, мы показываем игру топ-команды. Ребята сегодня разбушевались»

Нико Ковач оценил разгром «Униона» (6:0) в Бундеслиге.

«Хорошие ощущения после победы. Ребята сегодня разбушевались, забили красивые голы. Начало матча мне не очень понравилось, но после того как мы стали быстрее двигать мяч и применять контрпрессинг, стало гораздо лучше.

В эпизоде с первым голом нам, конечно, немного повезло, но иногда фарт необходим. Гирасси сегодня показал игру мирового класса (форвард сделал покер – Спортс”), Гросс, отдав 4 передачи, тоже проделал отличную работу. Когда мы так интенсивно применяем контрпрессинг, мы показываем игру топ-команды», – сказал тренер дортмундской «Боруссии ».