Ковач о 6:0 с «Унионом»: «Когда «Боруссия» так интенсивно применяет контрпрессинг, мы показываем игру топ-команды. Ребята сегодня разбушевались»
Нико Ковач оценил разгром «Униона» (6:0) в Бундеслиге.
«Хорошие ощущения после победы. Ребята сегодня разбушевались, забили красивые голы. Начало матча мне не очень понравилось, но после того как мы стали быстрее двигать мяч и применять контрпрессинг, стало гораздо лучше.
В эпизоде с первым голом нам, конечно, немного повезло, но иногда фарт необходим. Гирасси сегодня показал игру мирового класса (форвард сделал покер – Спортс”), Гросс, отдав 4 передачи, тоже проделал отличную работу. Когда мы так интенсивно применяем контрпрессинг, мы показываем игру топ-команды», – сказал тренер дортмундской «Боруссии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости