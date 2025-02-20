«Бавария» представила форму к 125-летию клуба. Она красная с золотыми акцентами
«Бавария» представила форму в честь 125-летия.
Футболка от adidas выполнена в красном цвете, акценты – золотые. По всей поверхности майки можно увидеть узор из эмблем «Баварии» в разные годы.
Ожидается, что «Бавария» сыграет в специальной форме в официальном матче.
Фото: fcbayern.com
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Баварии»
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