Ковач о 0:0 со «Спортингом»: «Боруссия» должна была победить, но в итоге мы прошли дальше. Работает над реализацией»

Нико Ковач дал комментарий после победы «Боруссии» над «Спортингом».

«Дортмунд» прошел «Спортинг » в стыковых матчах Лиги чемпионов (3:0, 0:0) и вышел в 1/8 финала.

«Мы контролировали игру. Во втором тайме мы не реализовали пенальти, был удар в штангу от Рейны . Мы должны были победить, но в итоге мы прошли дальше.

Мы работаем над тем, чтобы реализовывать голевые моменты. Верю в ребят», – сказал тренер «Боруссии ».