Ковач о 0:0 со «Спортингом»: «Боруссия» должна была победить, но в итоге мы прошли дальше. Работает над реализацией»
Нико Ковач дал комментарий после победы «Боруссии» над «Спортингом».
«Дортмунд» прошел «Спортинг» в стыковых матчах Лиги чемпионов (3:0, 0:0) и вышел в 1/8 финала.
«Мы контролировали игру. Во втором тайме мы не реализовали пенальти, был удар в штангу от Рейны. Мы должны были победить, но в итоге мы прошли дальше.
Мы работаем над тем, чтобы реализовывать голевые моменты. Верю в ребят», – сказал тренер «Боруссии».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости