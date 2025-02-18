Лукин о матче ЦСКА – «Спартак»: «Для людей дерби – это как день рождения. Они зачеркивают дни»

Защитник ЦСКА рассказал, как болельщики воспринимают дерби со «Спартаком».

Матвей Лукин поделился мыслями во 2-м эпизоде сериала «Мама, мы – ЦСКА!» . Защитник впервые сыграл в матче со «Спартаком» 25 апреля 2024 года в рамках 21-го тура Мир Премьер-лиги. Итогом того дерби стала нулевая ничья.

«Возвращался с тренировки за пару дней до игры – вижу, что стоят люди в атрибутике ЦСКА, с шарфами. Передавали, что очень ценят, очень верят и хотят победить.

Пришел домой, как-то посидел, немножко подумал: для людей это целая жизнь. Для них дерби – это, возможно, как день рождения. Они зачеркивают дни, ждут дерби. Поэтому ты заполняешься этой энергией и хочешь отдать максимально себя, чтобы отдача была такая же», – описал свои впечатления Лукин.