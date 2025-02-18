Лукин о матче ЦСКА – «Спартак»: «Для людей дерби – это как день рождения. Они зачеркивают дни»
Защитник ЦСКА рассказал, как болельщики воспринимают дерби со «Спартаком».
Матвей Лукин поделился мыслями во 2-м эпизоде сериала «Мама, мы – ЦСКА!». Защитник впервые сыграл в матче со «Спартаком» 25 апреля 2024 года в рамках 21-го тура Мир Премьер-лиги. Итогом того дерби стала нулевая ничья.
«Возвращался с тренировки за пару дней до игры – вижу, что стоят люди в атрибутике ЦСКА, с шарфами. Передавали, что очень ценят, очень верят и хотят победить.
Пришел домой, как-то посидел, немножко подумал: для людей это целая жизнь. Для них дерби – это, возможно, как день рождения. Они зачеркивают дни, ждут дерби. Поэтому ты заполняешься этой энергией и хочешь отдать максимально себя, чтобы отдача была такая же», – описал свои впечатления Лукин.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сериал «Мама, мы – ЦСКА!» на Okko
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