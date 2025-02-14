Энцо Мареска: «Челси» еще не готов конкурировать сразу в четырех турнирах. Но это произойдет в ближайшие годы»

Энцо Мареска заявил, что «Челси» еще не готов конкурировать в четырех турнирах.

В этом сезоне лондонцы продолжают выступления в АПЛ и Лиге конференций.

– На данный момент мы не готовы конкурировать сразу в четырех турнирах.

Наша цель, наш долг – привести клуб к победе или участию в четырех соревнованиях, но на данный момент мы не готовы.

– Уверен ли вы, что это произойдет?

– Безусловно, в ближайшие годы, – сказал главный тренер «Челси » Энцо Мареска .