Энцо Мареска: «Челси» еще не готов конкурировать сразу в четырех турнирах. Но это произойдет в ближайшие годы»
Энцо Мареска заявил, что «Челси» еще не готов конкурировать в четырех турнирах.
В этом сезоне лондонцы продолжают выступления в АПЛ и Лиге конференций.
– На данный момент мы не готовы конкурировать сразу в четырех турнирах.
Наша цель, наш долг – привести клуб к победе или участию в четырех соревнованиях, но на данный момент мы не готовы.
– Уверен ли вы, что это произойдет?
– Безусловно, в ближайшие годы, – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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