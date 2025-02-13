Винисиус и Гирасси – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока первых стыковых матчей Лиги чемпионов.
Вингер «Реала» Винисиус сделал пас на победный гол в матче с «Манчестер Сити» (3:2).
Форвард «Бенфики» Эвангелос Павлидис забил победный гол в игре с «Монако» (1:0).
Форвард дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси забил победный гол и сделал результативную передачу в матче со «Спортингом» (3:0).
Хавбек «Фейеноорда» Игор Пайшао забил победный гол в игре с «Миланом» (1:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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