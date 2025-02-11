«Милан» подаст жалобу на судейство в матче с «Эмполи»: «Мы остались в меньшинстве, хотя соперники должны были остаться вдесятером еще раньше. Неприемлемо»

«Милан» подаст жалобу на судейство в матче с «Эмполи».

«Россонери» одержали победу со счетом 2:0 в 24-м туре Серии А. В этом матче Фикайо Томори получил две желтые карточки, вторую – за фол на Лоренцо Коломбо, который, возможно, находился в офсайде. Игрок «Эмполи » Лука Марьянуччи получил прямую красную карточку за удар пяткой в пах Сантьяго Хименесу.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто.

Советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что клуб обратится в Итальянскую ассоциацию судей (AIA).

«Я всегда прошу игроков быть вежливыми с судьей. В перерыве я попросил судью уважать игроков «Милана ». Я был удивлен, что игроки ничего не сказали, потому, если бы не повезло, [Уокер] мог бы выбыть на год.

Эпизод с Томори? Это следствие того, что судьи дали продолжить игру. Для нас это неприемлемо, мы отправим письмо в AIA, это неприемлемая ситуация.

Мы остались в меньшинстве, хотя соперники должны были остаться вдесятером еще раньше из-за фола на Уокере . Я прошу уважать игроков «Милана», – сказал Ибрагимович.