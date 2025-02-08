«Зенит» предлагал Ваяннидису контракт на 5 лет с зарплатой 3,5 млн евро. Защитник «Панатинаикоса» отказался от перехода свободным агентом (Иван Карпов)
«Зенит» не смог подписать правого защитника из Греции.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, петербургский клуб был заинтересован в переходе Георгиоса Ваяннидиса на правах свободного агента в летнее трансферное окно.
Футболисту предложили контракт на 5 лет с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон с учетом подъемных, но тот ответил отказом и продлил соглашение с «Панатинаикосом» до 2028 года.
Отмечается, что в договоре прописан пункт об отступных в размере 8 млн евро. «Зенит» может воспользоваться им, если уговорит игрока переехать в Россию. Однако в таком случае петербуржцы готовы платить Ваяннидису не более 2 млн евро в год.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем