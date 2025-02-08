«Зенит» предлагал Ваяннидису контракт на 5 лет с зарплатой 3,5 млн евро. Защитник «Панатинаикоса» отказался от перехода свободным агентом (Иван Карпов)

«Зенит» не смог подписать правого защитника из Греции.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, петербургский клуб был заинтересован в переходе Георгиоса Ваяннидиса на правах свободного агента в летнее трансферное окно.

Футболисту предложили контракт на 5 лет с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон с учетом подъемных, но тот ответил отказом и продлил соглашение с «Панатинаикосом » до 2028 года.

Отмечается, что в договоре прописан пункт об отступных в размере 8 млн евро. «Зенит » может воспользоваться им, если уговорит игрока переехать в Россию. Однако в таком случае петербуржцы готовы платить Ваяннидису не более 2 млн евро в год.