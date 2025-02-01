Градиленко о «Спартаке»: «Звонит руководитель ветеранского клуба: «Дима, от клуба полагается премия. 50 тысяч рублей!». Приезжаю, нахожу сотрудника, смотрит в компьютер: «А вас нет в списках»

Дмитрий Градиленко рассказал историю по поводу выплаты от «Спартака».

– Я ни на что не претендую, я не был звездой. Но один раз реально стало обидно.

– Поделитесь.

– Звонит как-то руководитель ветеранского клуба: «Дима, тебе было 50 лет пару дней назад – от клуба полагается премия. 50 тысяч рублей!».

А я сижу на кухне, и тут такая новость – кайф! А это же тот год, когда меня из футбола выгнали. Дали номер телефона, чтобы позвонил.

Набрал, там говорят: привезите паспорт и трудовую книжку. Сажусь спокойно на метро на «Таганской» и думаю: «Класс! Сидел спокойно, никого не трогал, а тебе звонят – из ниоткуда полтинничек прилетел».

Приезжаю, нахожу сотрудника, который за это отвечает. Он смотрит в компьютер: «А вас нет в списках. Наберите тому, кто вам об этом сказал».

Звоню: «Чего делать-то?». Я передал трубку, они пошептались, и мне руководитель говорит: «Дим, извини, кто-то тебя вычеркнул. Попробуем как-то компенсировать – будем приглашать на разные мероприятия».

– Обидно.

– И такое постоянно. Не только в футболе. Но я не про себя – привожу общую картину. У меня есть руки, ноги, голова, я и сам могу себя обеспечить.

Я про дедушек и бабушек, которые шарятся по помойкам. У нас рядом с домом шесть мусорных контейнеров. Из ближайших магазинов туда выкидывают просрочку, а ветераны там копаются, – сказал бывший футболист «Спартака » Дмитрий Градиленко .