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Контракт Дибалы с «Ромой» автоматически продлен до 2026-го. Отступные в 12 млн евро будут действовать в июле 2025-го

Контракт Пауло Дибалы с «Ромой» автоматически продлен до июня 2026 года.

Об этом сообщил спортивный директор клуба Флоран Гисольфи.

«Мы можем официально заявить, что продление осуществилось. Мы очень счастливы, потому что он важная фигура для клуба и наших болельщиков», – сказал Гисольфи.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, пункт об отступных в контракте полузащитника будет действовать с 1 по 31 июля 2025 года. Их сумма составит 12 млн евро.

В этом сезоне Дибала провел 18 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Полная статистика 31-летнего игрока доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoсерия А Италия
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logoПауло Дибала
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