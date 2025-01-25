У Белингема 6-й ассист в Ла Лиге. Больше только у Ямаля – 9

Джуд Беллингем отметился голевой передачей в игре с «Вальядолидом».

Полузащитник «Реала » ассистировал Килиану Мбаппе в матче 21-го тура Ла Лиги .

Теперь на счету Беллингема 6 результативных передач в текущем сезоне чемпионата Испании. Столько же у Рафиньи из «Барселоны» и Иньяки Уильмса из «Атлетика ».

Больше только у Ламина Ямаля из «Барселоны» – 9 голевых передач.

Джуд также забил 7 голов. Его подробная статистика – здесь .