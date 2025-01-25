«Ливерпуль» обновил свой рекорд посещаемости в АПЛ – 60 420 зрителей на игре с «Ипсвичем»

«Ливерпуль» обновил свой рекорд посещаемости в АПЛ.

Игру с «Ипсвичем » на «Энфилде » посетили 60 420 зрителей. Встреча 23-го тура АПЛ завершилась победой «Ливерпуля » (4:1).

Рекорд посещаемости «Ливерпуля» во всех турнирах – 61 905 в матче с «Вулверхэмптоном » в пятом раунде Кубка Англии сезона-1951/1952.