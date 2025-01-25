«Ливерпуль» обновил свой рекорд посещаемости в АПЛ – 60 420 зрителей на игре с «Ипсвичем»
«Ливерпуль» обновил свой рекорд посещаемости в АПЛ.
Игру с «Ипсвичем» на «Энфилде» посетили 60 420 зрителей. Встреча 23-го тура АПЛ завершилась победой «Ливерпуля» (4:1).
Рекорд посещаемости «Ливерпуля» во всех турнирах – 61 905 в матче с «Вулверхэмптоном» в пятом раунде Кубка Англии сезона-1951/1952.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Ливерпуля»
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