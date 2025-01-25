Мойес проводит 700-й матч в АПЛ. Больше только у Венгера и Фергюсона
Дэвид Мойес проводит 700-й матч в качестве тренера в АПЛ.
«Эвертон» по руководством шотландца играет на выезде с «Брайтоном» (0:0, первый тайм) в 23-м туре.
Больше матчей в АПЛ в качестве тренера провели только Алекс Фергюсон (810) и Арсен Венгер (828). Оба работали только в одном клубе в Англии – в «МЮ» и «Арсенале» соответственно.
Мойес был главным тренером «Эвертона», «МЮ» и «Вест Хэма». 61-летний специалист в очередной раз возглавил «ирисок» в этом месяце.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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