Мойес проводит 700-й матч в АПЛ. Больше только у Венгера и Фергюсона

Дэвид Мойес проводит 700-й матч в качестве тренера в АПЛ.

«Эвертон» по руководством шотландца играет на выезде с «Брайтоном» (0:0, первый тайм) в 23-м туре.

Больше матчей в АПЛ в качестве тренера провели только Алекс Фергюсон (810) и Арсен Венгер (828). Оба работали только в одном клубе в Англии – в «МЮ» и «Арсенале » соответственно.

Мойес был главным тренером «Эвертона », «МЮ» и «Вест Хэма». 61-летний специалист в очередной раз возглавил «ирисок» в этом месяце.