Мареска о 5:0 с «Моркэмом»: «Доволен результатом и игрой «Челси». Это было очень профессионально и серьезно»

Энцо Мареска высказался о победе над «Моркэмом» (5:0) в Кубке английской лиги.

«Это было очень профессионально и серьезно. Я доволен игрой и итоговым результатом. Сегодня все команды хорошо организованы и могут готовиться к матчам так, как считают нужным. Когда мы забили, игра изменилась, а во втором тайме мы были лучше».

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«Они оба в порядке после 45 сыгранных минут, и мы довольны этим. Хорошо, что игроки получают игровое время и готовы выйти на поле в любом матче, когда они нам понадобятся. Мы уже думаем о матче во вторник [с «Борнмутом»], а завтра начнем готовиться к этой игре», – сказал главный тренер «Челси ».