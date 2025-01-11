Мареска о 5:0 с «Моркэмом»: «Доволен результатом и игрой «Челси». Это было очень профессионально и серьезно»
Энцо Мареска высказался о победе над «Моркэмом» (5:0) в Кубке английской лиги.
«Это было очень профессионально и серьезно. Я доволен игрой и итоговым результатом. Сегодня все команды хорошо организованы и могут готовиться к матчам так, как считают нужным. Когда мы забили, игра изменилась, а во втором тайме мы были лучше».
О возвращении Ромео Лавия и Риса Джеймса
«Они оба в порядке после 45 сыгранных минут, и мы довольны этим. Хорошо, что игроки получают игровое время и готовы выйти на поле в любом матче, когда они нам понадобятся. Мы уже думаем о матче во вторник [с «Борнмутом»], а завтра начнем готовиться к этой игре», – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем