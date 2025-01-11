Футболиста АПЛ из-за подозрения в записи секс-видео без согласия женщины задержали на тренировке. После 6-часового допроса его отпустили, не предъявив обвинений
Как сообщает The Sun, игрока задержали на глазах у партнеров по команде прямо на футбольном поле во время тренировки. Имя футболиста и клуб не указываются.
Футболист был доставлен в полицию, где его допрашивали в течение шести часов. Были изъяты два телефона, которые были проверены на наличие записей и видеоматериалов.
«Многие сначала думали, что это розыгрыш, когда два офицера в форме зашли на поле во время тренировки. Никто не мог поверить своим глазам. Игроки были в шоке, стояли с открытыми ртами. Никто не понимал, что происходит», – рассказал источник.
Позже футболист был освобожден. Вчера он вернулся к тренировкам.
По информации The Sun, женщина обвинила футболиста в тайной видеосъемке их интимной встречи, несмотря на ее просьбу не делать этого. Она рассказала друзьям, что чувствовала себя оскорбленной и униженной, когда он выгнал ее сразу после того, как они провели вместе время.
Она утверждает, что отказалась записывать интимное видео или участвовать в сексе втроем. Полиция сообщила: «Мужчина в возрасте около 20 лет был арестован по подозрению в вуайеризме. Было решено не предпринимать дальнейших действий из-за недостатка доказательств».
Клуб отказался от комментариев.
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