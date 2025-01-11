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«Валенсия» возобновила строительство нового стадиона «Ноу Месталья» на 70 тысяч зрителей. Открытие запланировано на лето 2027-го

«Валенсия» возобновляет строительство нового стадиона.

Открытие нового стадиона «Ноу Месталья» запланировано на лето 2027 года. Для воплощения этого проекта «Валенсия» начала сотрудничество с компанией Fenwick Iribarren Architects, проектировавшей три стадиона для чемпионата мира по футболу 2022 года. Также клуб привлек компанию FCC Construcción, занимавшуюся строительством крупных спортивных объектов, таких как стадион «Метрополитано» («Атлетико») и стадион «Корнелья-Эль Прат» («Эспаньол»).

FCC Construcción также отвечала за реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» и модернизацию тренировочных баз «Барселоны» и «Реала». Именно эта компания будет заниматься строительством «Ноу Месталья».

Вместимость новой арены составит 70 044 зрителей, он станет современным стадионом, способным принимать матчи самого высокого уровня под эгидой ФИФА и УЕФА, а также масштабные мероприятия.

Представители «Валенсии», Fenwick Iribarren Architects и FCC Construcción совершили экскурсию по «Ноу Месталья» в честь возобновления строительных работ, а также подписали документы о начале работ.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Ла Лиги
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logoСантьяго Бернабеу
Метрополитано
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