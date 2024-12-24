Оскар вернулся в «Сан-Паулу», контракт – до конца 2027 года. Экс-хавбек «Челси» покинул «Шанхай Порт»

Оскар покинул чемпионат Китая и продолжит карьеру в Бразилии.

О заключении контракта с 33-летним полузащитником объявил «Сан-Паулу ». Соглашение рассчитано до конца 2027 года.

Выпускник академии «трехцветных» возвращается в команду, которую покинул в 2010 году ради «Интернасьонала». В дальнейшем Оскар поиграл за «Челси» и «Шанхай Порт ». В составе сборной Бразилии он провел 48 игр.

В последнем чемпионате Китая хавбек забил 14 голов и сделал 20 ассистов (больше всех в лиге) в 29 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: saopaulofc.net

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