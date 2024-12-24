Оскар вернулся в «Сан-Паулу», контракт – до конца 2027 года. Экс-хавбек «Челси» покинул «Шанхай Порт»
Оскар покинул чемпионат Китая и продолжит карьеру в Бразилии.
О заключении контракта с 33-летним полузащитником объявил «Сан-Паулу». Соглашение рассчитано до конца 2027 года.
Выпускник академии «трехцветных» возвращается в команду, которую покинул в 2010 году ради «Интернасьонала». В дальнейшем Оскар поиграл за «Челси» и «Шанхай Порт». В составе сборной Бразилии он провел 48 игр.
В последнем чемпионате Китая хавбек забил 14 голов и сделал 20 ассистов (больше всех в лиге) в 29 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: saopaulofc.net
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Сан-Паулу»
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