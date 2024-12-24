Каманцев о судье Опейкиной: «Результат ее теста были выше, чем у некоторых мужчин. Но говорить, что Вера дошла до уровня РПЛ, пока преждевременно»

Павел Каманцев отметил хорошую физическую подготовку судьи Веры Опейкиной.

– А физически она выдерживает подобный уровень?

– Я вам скажу, что результат сданного ею теста на сборах был выше, чем у некоторых мужчин. Конечно, у нас не легкая атлетика, поэтому хорошая физподготовка еще не значит, что ты готов судить на соответствующем уровне. Но по крайней мере это говорит об отсутствии ограничений для работы.

Дальше уже возникает вопрос об уровне принятия решения, управления игрой и так далее. Говорить, что Вера в этом плане дошла до уровня РПЛ, пока преждевременно, но со временем все может поменяться.

– Что стало с судьями-мужчинами, у которых показатели были хуже, чем у Опейкиной?

– Они судят меньше, чем могли бы. Не только из-за сравнений с Верой. Надо понимать, что Мажич очень фанатично подходит к вопросу физподготовки. Поэтому у нас все судьи сбросили килограммы, увеличили мышечную массу, – сказал председатель судейского комитета РФС.