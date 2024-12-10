Пеп не возглавит другой клуб после «Сити»: «Не хочу ехать в другую страну и делать то же, что и сейчас. Хочу выучить французский, играть в гольф, научиться готовить – перерыв пошел бы мне на пользу»

Пеп Гвардиола заявил, что сделает паузу в карьере после ухода из «Ман Сити».

«Мне бы хотелось бросить все и играть в гольф, но я не могу. Придет время, когда я почувствую, что с меня хватит, и тогда точно остановлюсь.

Я не хочу тренировать другой клуб. Я не говорю о долгосрочном будущем, но я не собираюсь покидать «Манчестер Сити» и уезжать в другую страну, чтобы делать то же самое, что я делаю сейчас. У меня не хватило бы на это сил. Я все еще здесь и занимаюсь тем, чем занимаюсь сегодня. Но мысль о том, чтобы работать где-то в другом месте, со всеми этими тренировками и так далее... нет, нет и нет! Возможно, в сборной, но это другое дело.

Мне нужно остановиться, как шеф-повара, которые ездят в другие страны, сделать паузу и посмотреть, что получилось хорошо, а что могло бы быть еще лучше. Когда ты день за днем все время занят, на это нет времени. Думаю, перерыв пошел бы мне на пользу.

Я все еще молод, хочу заняться несколькими вещами, когда завершу карьеру. Например, выучить французский, посвятить свободное время себе, играть в гольф, начать учиться готовить простые блюда», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в беседе на ютуб-канале Desmontadito.