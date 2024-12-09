Сухина вернулся в «Локо» в качестве начальника молодежной команды

Станислав Сухина стал начальником молодежной команды «Локомотива».

По информации «Чемпионата», ранее работавший на этой должности Виталий Дегтярев ушел в воронежский «Факел ».

«Станислав Сухина действительно назначен начальником молодежной команды «Локомотива», – подтвердили в пресс‑службе московского клуба.

С 2017 по 2021 год Сухина был начальником основной команды железнодорожников. С 2000 по 2012 год работал в качестве судьи на матчах Мир РПЛ .