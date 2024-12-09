Сухина вернулся в «Локо» в качестве начальника молодежной команды
Станислав Сухина стал начальником молодежной команды «Локомотива».
По информации «Чемпионата», ранее работавший на этой должности Виталий Дегтярев ушел в воронежский «Факел».
«Станислав Сухина действительно назначен начальником молодежной команды «Локомотива», – подтвердили в пресс‑службе московского клуба.
С 2017 по 2021 год Сухина был начальником основной команды железнодорожников. С 2000 по 2012 год работал в качестве судьи на матчах Мир РПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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