Грилиш выложил мем с двойником Человека-паука, пошутив о сходстве с Силвой из «Ноттингема»

Джек Грилиш отреагировал известным мемом на сходство с Жотой Силвой.

После матча «Манчестер Сити » и «Ноттингем Форест » (3:0), где футболисты играли друг против друга, в сети завирусились публикации, указывающие на их внешнее сходство.

Позднее англичанин выложил в инстаграме фотографию, на которой он и португалец разговаривают после игры, сопроводив ее мемом о Человеке-пауке.

Изображение: www.instagram.com/stories/jackgrealish