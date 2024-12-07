Грилиш выложил мем с двойником Человека-паука, пошутив о сходстве с Силвой из «Ноттингема»
Джек Грилиш отреагировал известным мемом на сходство с Жотой Силвой.
После матча «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» (3:0), где футболисты играли друг против друга, в сети завирусились публикации, указывающие на их внешнее сходство.
Позднее англичанин выложил в инстаграме фотографию, на которой он и португалец разговаривают после игры, сопроводив ее мемом о Человеке-пауке.
Изображение: www.instagram.com/stories/jackgrealish
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Insider
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