Защитник «Реала» Фран Гарсия интересен «Борнмуту». Клуб АПЛ хочет купить испанца летом
По информации Relevo, английский клуб планирует трансфер 25-летнего левого защитника следующим летом.
Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола уже работал с Франом в «Райо Вальекано» и теперь хочет вновь воссоединиться с игроком в Англии.
Первым шагом для реализации этого перехода должна стать продажа нынешнего левого защитника команды Милоша Керкеза. Венгр, пользующийся большим спросом в АПЛ, в частности у «МЮ», скорее всего, покинет клуб в 2025 году.
Если это произойдет, клуб переключит внимание на защитника «Реала». «Борнмут» рассчитывает на возможный трансфер Альфонсо Дэвиса из «Баварии» в «Реал», поскольку в таком случае мадридский клуб рассмотрит возможность продажи одного из своих защитников.
Отмечается, что осуществить переход Франа Гарсии будет нелегко и дорого по двум причинам – испанец счастлив в «Реале» и сам клуб не отпустит такого игрока за низкую цену.
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