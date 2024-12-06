Защитник «Реала» Фран Гарсия интересен «Борнмуту». Клуб АПЛ хочет купить испанца летом

«Борнмут» проявляет интерес к Франу Гарсии из «Реала».

По информации Relevo, английский клуб планирует трансфер 25-летнего левого защитника следующим летом.

Главный тренер «Борнмута » Андони Ираола уже работал с Франом в «Райо Вальекано» и теперь хочет вновь воссоединиться с игроком в Англии.

Первым шагом для реализации этого перехода должна стать продажа нынешнего левого защитника команды Милоша Керкеза . Венгр, пользующийся большим спросом в АПЛ , в частности у «МЮ», скорее всего, покинет клуб в 2025 году.

Если это произойдет, клуб переключит внимание на защитника «Реала». «Борнмут» рассчитывает на возможный трансфер Альфонсо Дэвиса из «Баварии» в «Реал», поскольку в таком случае мадридский клуб рассмотрит возможность продажи одного из своих защитников.

Отмечается, что осуществить переход Франа Гарсии будет нелегко и дорого по двум причинам – испанец счастлив в «Реале » и сам клуб не отпустит такого игрока за низкую цену.