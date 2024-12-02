Пуч с травмой «крестов» отдал ассист на победный гол «Гэлакси» в матче с «Сиэтлом» в полуфинале Кубка МЛС. Воспитанник «Барсы» отыграл более получаса после повреждения
Рики Пуч отдал ассист в матче МЛС с травмой крестообразных связок.
Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» получил травму колена во 2-м тайме матча с «Сиэтл Саундерс» (1:0) в полуфинале Кубка МЛС, но продолжил игру до финального свистка, проведя на поле еще более получаса. На 85-й минуте Пуч отдал голевую передачу на Деяна Йовелича, забившего победный гол команды.
После матча «Лос-Анджелес Гэлакси» сообщили, что у Пуча разрыв передней крестообразной связки левого колена. Воспитанник «Барселоны» пропустит несколько месяцев и не сможет сыграть в финале Кубка МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» 8 декабря.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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