Пуч с травмой «крестов» отдал ассист на победный гол «Гэлакси» в матче с «Сиэтлом» в полуфинале Кубка МЛС. Воспитанник «Барсы» отыграл более получаса после повреждения

Рики Пуч отдал ассист в матче МЛС с травмой крестообразных связок.

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси » получил травму колена во 2-м тайме матча с «Сиэтл Саундерс » (1:0) в полуфинале Кубка МЛС, но продолжил игру до финального свистка, проведя на поле еще более получаса. На 85-й минуте Пуч отдал голевую передачу на Деяна Йовелича, забившего победный гол команды.

После матча «Лос-Анджелес Гэлакси» сообщили, что у Пуча разрыв передней крестообразной связки левого колена. Воспитанник «Барселоны» пропустит несколько месяцев и не сможет сыграть в финале Кубка МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс » 8 декабря.