Дини о Салахе: «Не считаю его игроком мирового класса – хочу, чтобы мои дети играли как Винисиус. Мохамед может спросить: «Кто, нахрен, такой этот Трой?» – и будет прав. Но это лишь мое мнение»

Трой Дини не считает Мохамеда Салаха игроком мирового класса.

«Думаю, Мохамед Салах великолепен, он играет ключевую роль в «Ливерпуле », и они никогда не должны были допустить такой ситуации [когда его контракт истекает]. Но я понимаю, что они хотят придерживаться определенной финансовой структуры.

Я всегда говорил, что просто не считаю его игроком мирового класса. Но «мировой класс» – это просто разные мнения. Говоря о «мировом классе», я имею в виду, хочу ли я, чтобы мои дети играли так же, как этот футболист. Если бы я спросил своих детей, которые хотят стать нападающими, то мне бы хотелось, чтобы они равнялись на Винисиуса Жуниора , а не Мохамеда Салаха .

[Салах] забивает невероятное количество голов, он очень эффективен, но это лишь мое мнение. Он, вероятно, скажет: «Кто, нахрен, такой этот Трой ?», и это было бы справедливо, но я считаю так.

Он популярен на Ближнем Востоке. Он очень важная фигура, но мы судим исключительно с точки зрения лиги. Вспомните, сколько раз этого парня критиковали за то, что он просто выкладывал фотографии на Рождество. Все проходит, и в этом много нюансов.

Могу ошибаться, но я не думаю, что на данном этапе своей карьеры он гонится за деньгами. Думаю, он стремится туда, где у него будет мотивация, и намерен обеспечить лучшую жизнь для своей жены и детей. Что бы он ни решил, он заслужил это право, и если он решит больше не играть за «Ливерпуль», он все равно останется легендой «Ливерпуля», – сказал экс-форвард «Уотфорда».