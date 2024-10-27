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  • Невилл об «Арсенале»: «Из-за выбывших игроков говорят, что «Ливерпуль» – фаворит, но они не могут отдать преимущество в 7 очков. Сейчас лучший момент, чтобы выйти и шокировать всех»
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Невилл об «Арсенале»: «Из-за выбывших игроков говорят, что «Ливерпуль» – фаворит, но они не могут отдать преимущество в 7 очков. Сейчас лучший момент, чтобы выйти и шокировать всех»

Гари Невилл считает, что «Арсенал» обязан победить «Ливерпуль».

Сегодня лондонцы примут мерсисайдцев в рамках 9-го тура АПЛ.

«На этой неделе было много разговоров, не так ли? Микель Артета, его тренерский штаб и игроки не могут позволить этому шуму завладеть их головами. Они должны действительно думать о том, чтобы выйти на поле в воскресенье и победить. Может ли «Арсенал» позволить «Ливерпулю» преимущество в семь очков к 18:30 в воскресенье вечером? Они просто не могут.

Не потому, что они не могут отыграть их за сезон, но мы говорим о команде, которая пытается сделать последний шаг к победе в лиге. И я думаю, когда не хватает трех или четырех игроков, это было бы лучшим временем для них, чтобы выйти и победить в воскресенье. Лучший момент, чтобы выйти и шокировать всех.

Это не было бы неожиданной победой «Арсенала», но из-за выбывших игроков начинаются разговоры, что «Ливерпуль» – фаворит. Выходите и шокируйте нас, идите и сделайте что-нибудь, играйте и окажитесь в пределах одного очка от «Ливерпуля», и внезапно все снова изменится.

Так что, я думаю, вот в чем суть для «Арсенала». Что касается «Ливерпуля», они могут позволить себе просто позволить зрителям немного понервничать и отсидеться 25–30 минут, потому что они хороши в обороне, и посмотреть, что сделает «Арсенал», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoГари Невилл
logoЛиверпуль
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
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