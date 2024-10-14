«Сочи» сыграет с ульяновской «Волгой». Поддержите сочинцев в кубковом матче!

«Сочи» встретится с «Волгой» Ульяновск в 5-м раунде Фонбет Кубка России.

Матч пройдет в среду, 16 октября, в 19:30 на стадионе «Фишт».

Сочинцы после 14 туров идут на шестом месте в чемпионате с 21 очком. «Волга» же занимает третье место в «Серебре» LEON-Второй лиги A, набрав 22 очка. Сочинцы, приходите на домашний кубковый матч!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .