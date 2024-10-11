«Зенит» принимает «Войводину». Приходите поддержать петербуржцев в товарищеском матче!
Матч пройдет в субботу, 12 октября, в 19:00 на стадионе «Газпром Арена».
Перед началом матча пройдет автограф-сессия хавбека клуба Максима Глушенкова. Болельщики смогут сфотографироваться с игроком и получить его автограф. Начало мероприятия – 17:50, трибуна C.
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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