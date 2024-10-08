Кержаков о работе в клубе РПЛ: «Общение было. Я уже говорил, что если будет интересное предложение, то с удовольствием его рассмотрю»
– Вокруг многих клубов РПЛ ходят слухи об отставке тренеров. Были ли у вас какие-нибудь контакты с командами чемпионата?
– Да, общение было.
– Готовы ли вы пойти в команду Первой лиги, которая борется за повышение в классе? Например: «Балтика» или «Сочи».
– Я уже говорил, что если будет интересное предложение, то с удовольствием его рассмотрю. Что касается упомянутых вами клубов, то у них есть главные тренеры, которые, на данный момент, неплохо справляются со своими обязанностями, – сказал бывший нападающий сборной России.
Последним клубом в тренерской карьере Кержакова был «Кайрат», который он покинул 3 сентября. Александр также работал в кипрской «Кармиотиссе» и сербском «Спартаке» из Суботицы, а ранее тренировал «Пари НН» и «Томь».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт день за днем»
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