Кержаков о работе в клубе РПЛ: «Общение было. Я уже говорил, что если будет интересное предложение, то с удовольствием его рассмотрю»

– Вокруг многих клубов РПЛ ходят слухи об отставке тренеров. Были ли у вас какие-нибудь контакты с командами чемпионата?

– Да, общение было.

– Готовы ли вы пойти в команду Первой лиги, которая борется за повышение в классе? Например: «Балтика» или «Сочи».

– Я уже говорил, что если будет интересное предложение, то с удовольствием его рассмотрю. Что касается упомянутых вами клубов, то у них есть главные тренеры, которые, на данный момент, неплохо справляются со своими обязанностями, – сказал бывший нападающий сборной России.

Последним клубом в тренерской карьере Кержакова был «Кайрат», который он покинул 3 сентября. Александр также работал в кипрской «Кармиотиссе» и сербском «Спартаке» из Суботицы, а ранее тренировал «Пари НН» и «Томь».