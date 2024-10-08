Иран и Катар могут на нейтральном поле провести матч отбора на ЧМ-2026 из соображений безопасности

Иран и Катар могут провести матч на нейтральном поле.

Матч четвертого тура квалификации к ЧМ-2026 в азиатской зоне должна пройти 15 октября.

Хозяином игры станет сборная Ирана. Матч может пройти на нейтральном поле из соображений безопасности.

После двух туров третьего этапа отбора сборная Ирана набрала 6 очков и занимает 2-е место в группе А.

Команда Катара с одним очком располагается на 5-й строчке.