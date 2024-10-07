«Думает, что он Джеки Чан, игнорируй его». За расизм в отношении форварда «Вулвс» Хвана на 10 матчей дисквалифицирован игрок «Комо» Курто
Южнокорейский нападающий «Вулверхэмптона» стал жертвой расизма во время товарищеской встречи с «Комо» в июле.
«Наш игрок сказал: «Думает, что он Джеки Чан, игнорируй его». Ничего уничижительного», – отреагировали тогда в итальянском клубе.
Sky Sports передает, что ФИФА изучила ситуацию и приняла решение дисквалифицировать Марко Курто на 10 матчей. Отбывание половины этого наказания отложено на два года в качестве испытательного срока.
Также футболисту придется заниматься общественно полезной деятельностью и проходить специальные образовательные курсы в выбранной Международной федерации футбола организации.
В «Вулверхэмптоне» поддержали решение ФИФА: «Временное отстранение игрока дает четкий сигнал о том, что расизм и дискриминационное поведение не будут терпеть ни в футболе, ни в обществе».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий