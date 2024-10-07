«Думает, что он Джеки Чан, игнорируй его». За расизм в отношении форварда «Вулвс» Хвана на 10 матчей дисквалифицирован игрок «Комо» Курто

Обидчик Хван Хи Чхана наказан отстранением от футбола.

Южнокорейский нападающий «Вулверхэмптона » стал жертвой расизма во время товарищеской встречи с «Комо » в июле.

«Наш игрок сказал: «Думает, что он Джеки Чан, игнорируй его». Ничего уничижительного», – отреагировали тогда в итальянском клубе.

Sky Sports передает, что ФИФА изучила ситуацию и приняла решение дисквалифицировать Марко Курто на 10 матчей. Отбывание половины этого наказания отложено на два года в качестве испытательного срока.

Также футболисту придется заниматься общественно полезной деятельностью и проходить специальные образовательные курсы в выбранной Международной федерации футбола организации.

В «Вулверхэмптоне» поддержали решение ФИФА: «Временное отстранение игрока дает четкий сигнал о том, что расизм и дискриминационное поведение не будут терпеть ни в футболе, ни в обществе».