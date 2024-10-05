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Дибала не сыграет с «Монцей» из-за мышечного дискомфорта. Игрок «Ромы» может пропустить матчи сборной Аргентины

Дибала может не сыграть в ближайших матчах за сборную Аргентины.

Как сообщает Corriere dello Sport, полузащитник «Ромы» не сыграет с «Монцей». Футболист почувствовал мышечный дискомфорт во время тренировки и был исключен из заявки на завтрашний матч.

Участие Дибалы в матчах против Венесуэлы (11 октября) и Боливии (16 октября) в составе сборной Аргентины под вопросом.

В текущем сезоне Серии А Дибала забил 1 гол в 5 матчах. Его статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
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logoсерия А Италия
logoСборная Аргентины по футболу
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logoПауло Дибала
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