Хавбека «Шанхая» Слуцкого удалили за удар шипами в ногу, между лидерами команды возник конфликт

Полузащитник «Шеньхуа» Ван Хайцзянь получил прямую красную на 21-й минуте.

Он грубо сыграл против соперника из «Циндао Хайню»: в подкате ударил шипами в голеностоп. Арбитр сразу показал Вану красную карточку, ВАР не изменил это решение.

После этого эпизода возник конфликт между полузащитниками «Шеньхуа» Жоау Тейшейрой и У Си. 35-летний капитан сделал эмоциональное внушение партнеру за его реакцию на предыдущий эпизод. Разводить Тейшейру и У Си пришлось защитнику Цзинь Шунькаю.

К тому моменту «Шанхай Шеньхуа» вел со счетом 1:0 благодаря голу на 3-й минуте.

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