Феликс черпачком ассистировал Нкунку в матче с «Барроу». Это первая голевая португальца за все время в «Челси»
Жоау Феликс сделал ассист в матче Кубка лиги.
Полузащитник «Челси» черпачком перебросил защитников «Барроу» и вывел Кристофра Нкунку 1 на 1 в вратарем – француз открыл счет на 8-й минуте (3:0, первый тайм).
Это первая результативная передача Феликса за все время выступлений за лондонский клуб – с учетом полугодичной аренды в сезоне-2022/23.
На 28-й минуте португалец забил сам.
Феликс перешел в «Челси» из «Атлетико» в рамках полноценного трансфера этим летом за 50+5 млн евро.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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