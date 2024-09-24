Феликс черпачком ассистировал Нкунку в матче с «Барроу». Это первая голевая португальца за все время в «Челси»

Жоау Феликс сделал ассист в матче Кубка лиги.

Полузащитник «Челси» черпачком перебросил защитников «Барроу » и вывел Кристофра Нкунку 1 на 1 в вратарем – француз открыл счет на 8-й минуте (3:0, первый тайм).

Это первая результативная передача Феликса за все время выступлений за лондонский клуб – с учетом полугодичной аренды в сезоне-2022/23.

На 28-й минуте португалец забил сам.

Феликс перешел в «Челси » из «Атлетико» в рамках полноценного трансфера этим летом за 50+5 млн евро.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.