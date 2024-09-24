Депутат Терюшков против легионеров в РПЛ: «Я не одобряю их участие. Но вопрос может быть решен только на уровне РФС и Минспорта, нечасто переживающих за спортивный суверенитет России»

Депутат Роман Терюшков высказался против наличия легионеров в Мир РПЛ.

«Легионеры всегда были для меня фактором, не способствующим развитию отечественного футбола. Позиция моя неизменна как в отношении сторонних клубов, так и применительно к подмосковной команде «Химки ». Я не одобряю их участие.

Но вопрос легионеров – не вопрос отдельно взятого клуба, он может быть решен только на уровне РФС и Минспорта, которые нечасто переживают за спортивный суверенитет России», – сказал член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту и бывший член наблюдательного совета «Химок».