Депутат Терюшков против легионеров в РПЛ: «Я не одобряю их участие. Но вопрос может быть решен только на уровне РФС и Минспорта, нечасто переживающих за спортивный суверенитет России»
Депутат Роман Терюшков высказался против наличия легионеров в Мир РПЛ.
«Легионеры всегда были для меня фактором, не способствующим развитию отечественного футбола. Позиция моя неизменна как в отношении сторонних клубов, так и применительно к подмосковной команде «Химки». Я не одобряю их участие.
Но вопрос легионеров – не вопрос отдельно взятого клуба, он может быть решен только на уровне РФС и Минспорта, которые нечасто переживают за спортивный суверенитет России», – сказал член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту и бывший член наблюдательного совета «Химок».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Odds.ru
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